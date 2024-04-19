Мир 19 апреля 2024, 12:33 Агония и истерика Запада. Лавров объяснил нагнетание темы нанесения поражения России Лавров: Запад в агонии и истерике нагнетает тему нанесения поражения России РИА «Новости»

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Коллективный Запад призывает нанести поражение России, надеясь сохранить свою гегемонию. Нагнетание этой темы в публичном пространстве свидетельствует о панике западных политиков, сказал в интервью радиостанциям Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда» министр иностранных дел Сергей Лавров. Трансляцию вели в соцсетях МИД.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян попросила министра оценить перспективу глобального конфликта. Сергей Лавров заявил: коллективный Запад перестал скрывать, что может потерять влияние из-за формирования нового многополярного, демократичного и равноправного миропорядка.

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«Считаю, что нагнетание темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражают не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику», — указал министр.

Постпред Эстонии при военно-политическом блоке НАТО Юри Луйк призвал спровоцировать эскалацию конфликта Украины с Россией. По его мнению, если этого не сделать, Запад утратит инициативу.