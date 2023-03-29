Мир 29 марта 2023, 10:22 Россия в любом случае продолжит диалог с МАГАТЭ — «Росэнергоатом» Советник «Росэнергоатома» Карчаа: РФ продолжит диалог с МАГАТЭ, невзирая на итоги визита РИА «Новости»

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Международное агентство по атомной энергии не сможет решить проблему обеспечения безопасности Запорожской АЭС, и очередной визит станет обычным рабочим мероприятием. Однако Россия продолжит сотрудничать с ним, невзирая на итоги инспекции, сказал ТАСС советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Отсутствие результатов — это не основание не вести диалог», — заявил он.

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Представитель концерна не уверен, что гендиректор МАГАТЭ сможет кардинально повлиять на ситуацию. Он допустил, что поездка 29 марта на Запорожскую АЭС может что-то изменить, но назвал ее очередным рабочим мероприятием.

По словам Рената Карчаа, в делегацию вошли 11 человек, в том числе семеро из департамента безопасности и поддержки ООН. Кроме представителя «Росэнергоатома» их встретят руководители «Эксплуатирующей организации Запорожской АЭС» и самой станции. После ротации на предприятии останутся три эксперта МАГАТЭ из Словакии, Франции и Японии. Они пробудут там около двух месяцев.

В день визита украинские войска обстреляли столицу подконтрольной России Запорожской области Мелитополь. Ракеты HIMARS повредили систему электроснабжения и локомотивное депо.