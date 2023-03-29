Происшествия 29 марта 2023, 07:33 Система электроснабжения Мелитополя после обстрела вышла из строя ВСУ обстреляли Мелитополь, повредили локомотивное депо и систему электроснабжения РИА «Новости»

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В Мелитополе в результате утреннего обстрела пострадало не только локомотивное депо, но и система электроснабжения. Об этом журналистам объявил представитель экстренных служб города, сообщил ТАСС.

«Повреждены объекты системы электроснабжения», — сказал он.

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Аварийное отключение света произошло в самом Мелитополе и некоторых пригородных поселках.

Удар нанесли 29 марта около 05:30. Повреждения получила транспортная инфраструктура, в том числе локомотивное депо. Горадминистрация объявила, что экстренные службы выехали на удара. По предварительной информации, никто не пострадал.

В Запорожскую область 29 марта приедет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Делегация проведет несколько часов на ЗАЭС. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предупредил о возможных провокациях в этот день со стороны Вооруженных сил Украины.