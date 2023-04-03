Мир 03 апреля 2023, 15:18 Россия укрепит военный потенциал в ответ на вступление Финляндии в НАТО — МИД РФ Грушко: Россия будет укреплять военный потенциал в ответ на вступление Финляндии в альянс РИА «Новости»

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Россия в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс будет укреплять военный потенциал на западных и северо-западных границах. Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, российские власти предпримут дополнительные меры, если на территории Финляндии разместят военных и вооружение НАТО.

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«Предпримем дополнительные шаги для надежного обеспечения военной безопасности России», — сказал Грушко.

1 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил ратификацию о членстве Финляндии в НАТО. Ранее парламент страны одобрил документ по принятию страны в организацию. Теперь его отправят на рассмотрение Вашингтон.

Норвежская пресса назвала дату вступления Финляндии в НАТО. По данным газеты Verdens Gang, это произойдет во вторник, 4 апреля. В этот день состоится встреча министров иностранных дел альянса.