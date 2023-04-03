03 апреля 2023, 14:24
Названа дата официального вступления Финляндии в НАТО
Финляндия подтвердили свое вступление в НАТО 4 апреля
Финляндия официально станет членом НАТО во вторник, 4 апреля. Это произойдет во время встречи министров иностранных дел стран альянса, написала норвежская газета Verdens Gang.
«Если в течение следующих 24 часов все пройдет гладко, то флаг Финляндии может быть поднят перед штаб-квартирой НАТО уже завтра в преддверии официальной церемонии», — уточнило издание.
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Источники рассказали газете, что в Брюсселе уже началась ускоренная подготовка к принятию республики в НАТО, буквально дорабатываются последние детали.
В субботу, 1 апреля, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил вступление Финляндии в НАТО. Парламент страны одобрил закон о ратификации протокола по принятию в организацию в четверг, 30 марта. Турция стала последней страной, чье одобрение требовалось для вступления Финляндии в НАТО.
Ранее об этом объявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Финляндия
НАТО
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