Мир 11 января 2023, 11:16 Россия, Украина и Турция обсудят создание «коридора воссоединения» Омбудсмен Турции Малкоч заявил о возможном открытии гумкоридора между Россией и Украиной РИА «Новости»

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В Анкаре пройдет трехсторонняя встреча уполномоченных по правам человека из Турции, Украины и России. Они обсудят соблюдение прав детей, обмен военнопленными и создание гуманитарного коридора. Темы мероприятия назвал телеканалу A Haber президент Института омбудсмена Шереф Малкоч.

Эти переговоры пройдут на полях конференции «Будущее прав человека в XXI веке». Шереф Малкоч сказал, что они уже обсудили некоторые вопросы между собой, а теперь вынесут их на общей, трехсторонней, встрече. Например, права детей, женщин и раненых бойцов, дорожную карту обмена пленными.

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«Мы также намерены открыть коридор воссоединения», — сказал турецкий омбудсмен.

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Со стороны Украины на конференцию приехал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, от России — Татьяна Москалькова. В целом в конференции примут участие 70 правозащитников из 41 страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что выгоду от конфликта на Украине получили торговцы оружием. Он обвинил другие страны в том, что они не подключились к попыткам возобновить переговоры.