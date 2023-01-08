Мир 08 января 2023, 23:52 Турция заявила о выгоде торговцев оружием от украинского конфликта Президент Турции Эрдоган: ситуация на Украине выгодна торговцам оружием РИА «Новости»

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Президент Турции Тайип Эрдоган назвал конфликт на Украине выгодным для большинства торговцев оружием в мире. Заявление турецкого лидера привел телеканал ТРТ1.

«Вмешался ли мир каким-либо образом? Нет. Их волнует то, как торговцы оружием в мире получат выгоду, где они получат выгоду и что они получат. А нас интересует то, как мы можем обеспечить мир во всем мире», — отметил Эрдоган.

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Также президент Турции указал на встречи, которые он проводит с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По его словам, Турция «пытается понять, как можно примирить страны».

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«Потому что мы знаем, что мир может подняться только в условиях мира», — сказал он.

Ранее Эрдоган провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным, в ходе которых призвал российского лидера к одностороннему завершению боевых действий на Украине. По мнению президента Турции, переговоры между странами позволят обеспечить безопасность Запорожской атомной электростанции и начать процесс обмена пленными.