Власть 09 января 2023, 18:27 Москалькова встретится с украинским омбудсменом в Турци УПЧ в РФ Москалькова встретится с омбудсменом Украины Лубинцом в Турции 12–14 января РИА «Новости»

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова проведет встречу с украинским омбудсменом в Турции 12–14 января. Об этом сообщил ТАСС.

Москалькова уточнила, что в эти дни в стране будет проходит форум, организатором которого является ее турецкий коллега. Там и запланирована встреча с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом.

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«Я подтверждаю, что я планирую такую встречу. На территории Турции будет проходить большой форум, организуемый турецким омбудсменом. И мы проговаривали возможность встречи и приблизительную повестку», — сказала Москалькова.

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Ранее, 2 января, Лубинец заявил о вероятности такой встречи. Он отметил, что одной из тем совещания станет вопрос освобождения гражданских, привлеченных к уголовной ответственности.

По его словам, Украина подготовила много разных вариантов, однако нет уверенности, что их одобрят в России.