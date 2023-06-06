Мир 06 июня 2023, 14:46 Карчаа усомнился в способности Гросси назвать ВСУ виновным в обстреле ЗАЭС Карчаа: Гросси даже после визита на ЗАЭС вряд ли назовет ВСУ виновным в обстреле станции РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вряд ли признает киевский режим ответственным за обстрелы Запорожской АЭС. С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Соловьев Live».

«Очень сильно удивлюсь, если наступит день и час, когда Рафаэль Гросси <…> четко укажет пальцем на источник зла», — отметил Карчаа.

Реклама

В воскресенье, 4 июля, стало известно, что Гросси может снова посетить Москву. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, глава МАГАТЭ на заседании СБ ООН уже раскрыл все договоренности по Запорожской АЭС, заключать дополнительные нет необходимости.

Военный эксперт, бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин допустил остановку ЗАЭС из-за проблем с ее охлаждением.