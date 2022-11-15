Мир 15 ноября 2022, 07:50 Россия разрешила передать Японии 30% нового оператора проекта «Сахалин-1» Генсек кабмина Японии Мацуно назвал передачу Sodeco доли оператора «Сахалина-1» значимой РИА «Новости»

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Передача части акций проекта «Сахалин-1» в руки компании Sodeco много значит для энергобезопасности всей Японии. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно прокомментировал решение кабмина России, сообщило РИА «Новости».

«Мы считаем данное решение крайне значимым с точки зрения обеспечения энергетической безопасности нашей страны», — сказал он.

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Российское правительство 14 ноября разрешило передать Sodeco из Японии 30% и ONGC из Индии 20% доли нового оператора проекта «Сахалин-1» пропорционально принадлежавшим им долям участия.

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Бывший оператор совместного проекта США, России, Индии и Японии по добыче газа и нефти марки «Сокол» Exxon Neftegaz Limited отказался от сотрудничества в марте. В октябре президент России Владимир Путин подписал указ о создании отечественного оператора.

Японский консорциум Sodeco владел 30% проекта. Министр экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура объявил, что страна на 90% зависит от поставок нефти из стран Ближнего Востока, но «Сахалин-1» стратегически важен для диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильности поставок. На энергоносители из России приходится только 8—9% энергетики Японии.