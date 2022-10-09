Япония признала важность «Сахалина-1» для энергообеспечения страны | 360°

Мир 09 октября 2022, 04:48 Поделиться Telegram

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Viber Япония признала важность «Сахалина-1» для энергообеспечения страны Министр экономики Японии Нисимура: «Сахалин-1» важен для обеспечения стабильных поставок РИА «Новости»

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Япония признала, что российские проект «Сахалин-1» важен для обеспечения стабильных поставок нефти и диверсификации каналов снабжения. Об этом в эфире телеканала NHK заявил глава министерства экономики, торговли и промышленности страны Ясутоси Нисимура.

«Япония зависит на 90% от поставок нефти из стран Ближнего Востока, однако проект „Сахалин-1“ является важным с точки зрения диверсификации каналов импорта и обеспечения стабильных поставок», заявил японский министр.

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Глава ведомства отметил, что сейчас импорт нефти по проекту «Сахалин-1» приостановлен, и японская сторона хочет прояснить намерение России и принять решение о дальнейших действиях.

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Оператора проекта могут сменить в ближайшее время. «Сахалин-1» должны перевести в российскую юрисдикцию, заявили в Госдуме. С начала года объем добычи нефтепродуктов и конденсата на этом проекте сократился вдвое, а в сентябре работу прекратили. Минэнерго России заявило, что скважины не собираются консервировать, и скоро добычу возобновят.

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