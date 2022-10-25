Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» в качестве ядерного террора | 360°

Мир 25 октября 2022, 00:48 Россия расценит применение Украиной «грязной бомбы» в качестве ядерного террора Постпред при ООН Небензя: Россия расценит применение «грязной бомбы» как ядерный террор Unsplash

Читать 360tv в

Россия расценит провокацию Украины с применением «грязной бомбы» как акт ядерного терроризма. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, сообщило РИА «Новости».

«[Россия будет] рассматривать применение „грязной бомбы“ киевским режимом как акт ядерного терроризма», — написал Небензя в своем письме генсеку ООН Антониу Гутеррешу.

Реклама

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что США пока не видят никаких признаков подготовки к применению «грязной бомбы» на Украине. Он также подчеркнул, что подобная информация нуждается в тщательном изучении.

Реклама

Как заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, с помощью провокации украинские власти хотят обвинить Россию в ядерном терроризме, запугать население и увеличить количество беженцев. По его словам, у страны есть необходимый объем ядерного топлива для создания «грязной бомбы». Ее детонация обернется радиационным заражением огромной территории.