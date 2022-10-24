США не увидели признаков подготовки к применению «грязной бомбы» на Украине | 360°

Мир 24 октября 2022, 22:57 США не увидели признаков подготовки к применению «грязной бомбы» на Украине Представитель Белого дома Кирби заявил об отсутствии данных о «грязной бомбе» на Украине РИА "Новости"

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Данные о подготовке провокации с использованием «грязной бомбы» на Украине требуют серьезного изучения. Но пока никаких признаков подготовки к подобной акции США не наблюдают. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он подчеркнул, что рассматривает версию украинской стороны, которая обвинила Россию в подготовке к применению маломощного ядерного боеприпаса.

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«На данном этапе мы не видим свидетельств подготовки России к применению ни ядерного оружия, ни „грязных бомб“», — заявил Кирби.

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Сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов в ходе брифинга заявил, что Украина обладает достаточными запасами ядерного топлива для создания «грязной бомбы».

Он подчеркнул, что детонация приведет к радиационному заражению территории в несколько тысяч квадратных километров и принесет серьезные последствия для местных жителей.

По словам Кириллова, своим решением украинские власти преследуют несколько целей: запугать население, увеличить потоки беженцев в Европу и представить Россию, как ядерного террориста.

На минувшей неделе министр иностранных дел России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с руководителями оборонных ведомств США, Великобритании, Франции и Турции предупредил их о подготовке Украиной провокации с «грязной бомбой». Представители западных стран назвали сообщения министр «ложными утверждениями».