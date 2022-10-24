Киевский режим замаскирует «грязную бомбу» под случайное срабатывание ядерного боеприпаса | 360°

24 октября 2022, 14:49
Киевский режим замаскирует «грязную бомбу» под случайное срабатывание ядерного боеприпаса
Минобороны России: киевский режим замаскирует «грязную бомбу» под ядерный боеприпас России
Власти Украины готовят ядерную провокацию. Они активируют «грязную бомбу» так, чтобы в Европе ее приняли за случайно сработавший маломощный ядерный боеприпас и обвинили во всем Россию, сообщили в Минобороны.
Контейнер с радиоактивными изотопами при взрыве разрушится, а радиоактивные вещества вроде оксида урана разнесет ударной волной на дальние расстояния.
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Для изготовления «грязной бомбы» украинские специалисты могут использовать содержимое отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС и бассейнов выдержки атомных электростанций.
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«По планам киевского режима, подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности», — предупредили в Минобороны России.
В таких боеприпасах в качестве зарядов используют высокообогащенный уран. Датчики Международной системы мониторинга в Европе обнаружат в воздухе радиоактивные изотопы и обвинят в применении такой бомбы российскую сторону.
По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, в случае срабатывания «грязной бомбы» заражение распространится на расстояние от 500 метров до километра. Он объяснил «Известиям», что для активации такого оружия достаточно 100 килограммов тротила. Однако использование этой бомбы в водах Днепра он назвал нецелесообразным.
Ядерное оружие
Минобороны РФ
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