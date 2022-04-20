Россия призвала США отказаться от санкций и блокады

Россия обратилась к США с призывом отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций во внешнеполитическом курсе страны. Заявление российского посольства в Вашингтоне опубликовано в аккаунте диппредставительства в Twitter.

«Диалог всегда лучше, чем его отсутствие. Пора США отказаться от бесперспективной политики блокады и санкций в их внешней политике», — сказано в публикации.

Комментарий посольство РФ приурочило к предстоящему 21 апреля новому раунду диалога на высоком уровне между Соединенными Штатами и Кубой по вопросам миграции.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес заявил, что США и НАТО последовательно осаждают Россию. Он подчеркнул, что конфликта с Украиной можно было бы избежать, если бы к требованиям РФ о гарантиях безопасности относились серьезно и с уважением. Однако Запад своим поведением буквально «подвел Россию к черте».

Лидер Венесуэлы Николас Мадуроотмечал, что в обострении ситуации на Украине виноваты страны НАТО. И именно членам альянса нужно принять меры для деэскалации.