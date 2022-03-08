Мадуро назвал виновных в ситуации на Украине

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в обострении ситуации на Украине виноваты страны НАТО. И именно членам Альянса нужно принять меры для деэскалации. Об этом боливарианский лидер заявил в эфире Venezolana de Televisión, передал ТАСС.

Натовские страны, спровоцировавшие украинский кризис, десятилетиями угрожали России, не выполняли соглашения и строили планы по расширению военного блока, заявил Мадуро. И страны НАТО в первую очередь ответственны за урегулирование на Украине, сказал он.

Глава южноамериканского государства указал, что для деэскалации нужен поиск благоприятного сценария. Мадуро выступил за переговоры и достижение соглашения между всеми сторонами.

«Мы очень обеспокоены возможностью войны в Европе», — заявил президент Венесуэлы.

Мадуро подчеркнул, что санкционные меры только ухудшат ситуацию, как и информационная кампания, направленная на разжигание ненависти.

Ранее лидер Боливарианской Республики осудил действия Запада против России. Мадуро назвал санкции преступлением против российского народа.