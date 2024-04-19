Важное 19 апреля 2024, 13:15 Россия призвала Израиль и Иран отказаться от эскалации конфликта — Песков Песков: Россия выступает за сдержанность в вопросе конфликта Израиля и Ирана Unsplash

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Россия выступает за сдержанность сторон в вопросе конфликта между Израилем и Ираном. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Мы по-прежнему выступаем за <…> отказ от каких-либо действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности», — подчеркнул он.

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Песков отметил, что Кремль пока не давал комментариев по поводу удара ЦАХАЛ по Ирану. Пресс-секретарь объяснил, что сначала необходимо подробно изучить ситуацию, а потом уже делать выводы.

«Пока мы эту информацию изучаем, считаем, преждевременно давать какие-то комментарии, не понимая деталей», — заключил представитель Кремля.

ЦАХАЛ атаковал территорию Ирана 19 апреля. По информации агентства IRIB, над провинцией Исфахан иранские системы ПВО сбили несколько беспилотников. Газета New York Times предположила, что Израиль пытался ударить по базе ВВС. По данным телеканала ABC News, израильские военные атаковали ракетами цель у аэропорта в Исфахане.