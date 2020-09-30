Россия призвала Армению и Азербайджан к прекращению огня в Карабахе

Баку и Ереван должны прекратить огонь на линии соприкосновения, а соседним странам необходимо проявить сдержанность на фоне обострения ситуации в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы по-прежнему призываем все региональные страны к сдержанности и особенно призываем участников конфликта к незамедлительному прекращению огня», — приводит «Интерфакс» слова Пескова.

Глава президентской пресс-службы заявил, что Кремль не поддерживает заявление турецкого руководства о готовности поддержать Азербайджан как на дипломатическом уровне, так и на поле боя. Песков рекомендовал «не подливать масла в огонь».

Ранее директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев во время беседы с «360» заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе невозможно прекратить — можно лишь остановить горячую фазу. Прекратить огонь можно лишь путем дипломатических переговоров с участием России, для которой азербайджанцы и армяне — братские народы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддержал Баку в карабахском конфликте и обвинил Ереван в оккупации азербайджанских земель.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября: Азербайджан и Армения начали боевые действия и обвинили друг друга в агрессии.