13 марта 2024, 21:25
Россия предупредила Австрию об ответе на ее решение о высылке дипломатов
МИД: Россия адекватно ответит на решение Австрии о высылке двух ее дипломатов
Россия адекватно ответит на высылку двух российских дипломатов из Австрии. Об этом РИА «Новости» сообщили в дипломатическом ведомстве страны.
«Россия даст соответствующий ответ на безосновательное решение Вены», — уточнили в министерстве.
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До этого стало известно, что австрийский МИД планирует выслать сотрудников российского посольства в Вене якобы из-за «несовместимости с их дипломатическим статусом».
В декабре 2023 года посол России в Вене Дмитрий Любинский сообщил, что жилые дома и транспорт российских дипломатов пострадали от актов вандализма, но местные правоохранительные органы оперативно реагировали на обращения и не игнорировали вопросы обеспечения безопасности.
До этого Любинский рассказал, что австрийские власти финансируют не восстановление экономики на Украине, а поддерживают ее армию. На тот момент они выделили около 230 миллионов евро на эти цели, нарушив принципы нейтралитета и, по сути, стали спонсорами ВСУ.
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