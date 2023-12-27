Мир 27 декабря 2023, 07:45 Посол рассказал об актах вандализма против имущества российской дипмиссии в Австрии Посол Любинский: в Австрии совершались акты вандализма против объектов РФ Unsplash

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Жилые дома и транспорт российских дипломатов в Австрии пострадали от актов вандализма. Об этом РИА «Новости» заявил посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Он отметил, что за прошедшие месяцы дипмиссия зафиксировала несколько нападений на российское имущество и объекты.

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«В некоторых случаях австрийским правоохранительным органам даже удавалось задержать злоумышленников на месте совершения правонарушения», —указал посол.

Любинский добавил, что власти Австрии оперативно реагируют на обращения российской стороны и не игнорируют вопросы обеспечения безопасности дипломатов.

Ранее посол в Вене рассказал, что направленные австрийским руководством Украине деньги в конечном счете идут на поддержку ВСУ, а не на восстановление экономики страны.

Он подчеркнул, что Австрия выделила украинской стороне около 230 миллионов евро, которые ушли «вовсе не на мирные проекты». По мнению Любинского, австрийские власти нарушили принципы нейтралитета и стали участниками спонсирования ВСУ.