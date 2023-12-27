Мир 27 декабря 2023, 05:11 Посол РФ в Вене рассказал, куда идут австрийские деньги на Украине Любинский: деньги от Австрии на восстановление экономики Украины идут на ВСУ Pixabay

Читать 360tv в

Деньги, направленные Австрией на якобы восстановление украинской экономики, идут на финансирование ВСУ. Такое мнение высказал в интервью РИА «Новости» посол России в Вене Дмитрий Любинский.

«Вена по большому счету соучаствует в спонсировании бесконечной накачки Киева западными вооружениями, направляя средства в пресловутый „Фонд мира“ ЕС», — отметил дипломат.

Реклама

Он пояснил, что речь не идет о прямых поставках вооружений, однако Австрия перевела на Украину якобы для восстановления экономики в форме пожертвований более 150 миллионов евро, правительство выделило еще 80 миллионов евро.

«Нет никаких сомнений, что эти средства идут на финансирование ВСУ, а вовсе не на мирные проекты», — заявил Любинский.

Дипломат заявил, что это никак не сочетается с принципами нейтралитета, о котором заявляет правительство Австрии.

Австрия была среди семи стран, которые отказались подписать декларацию о гарантиях безопасности Украины. Также отказались Хорватия, Польша, Словакия, Венгрия, Мальта и Турция.