Россия предложила помощь в освобождении застрявшего в Суэцком канале Ever Given

Россия готова помочь Египту в освобождении контейнеровоза Ever Given, севшего на мель в Суэцком канале. Об этом заявил посол России в Каире Георгий Борисенко, сообщило РИА «Новости».

Москва очень сопереживает тому, что сейчас происходит в Суэцком канале — «важной водной артерии для всего мира», рассказал дипломат.

«Мы надеемся, что данная проблема будет преодолена в самое ближайшее время, что работа канала восстановится, и, естественно, мы готовы оказать нашим египетским друзьям любое возможное содействие с нашей стороны», — отметил Борисенко.

Официальных обращений от Каира с просьбой о помощи пока не поступало, добавил посол.

Судно Ever Given село на мель в южной части Суэцкого канала 23 марта и полностью его заблокировало. Оно не дает добраться до пункта назначения 321 судну. Утром 27 марта удалось немного подвинуть контейнеровоз после того, как с него сняли почти 20 тысяч тонн грунта. Однако попытка снять его с мели, проведенная в ночь на 28-е число, вновь не увенчалась успехом. Позже президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси поручил подготовить контейнеровоз к разгрузке. С Ever Given предстоит снять более 18 тысяч контейнеров, что позволит снизить вес многотонного судна.

В Финляндии уже начался дефицит кофейных зерен из-за заблокированного Суэцкого канала.

Ever Given — одно из крупнейших судов в своем классе: длина — 400 метров, ширина — 59 метров.