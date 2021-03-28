Заблокированный Суэцкий канал вызвал дефицит кофейных зерен

Дефицит кофейных зерен начался в Финляндии из-за заблокированного Суэцкого канала. Его перекрыл контейнеровоз Ever Given, который сел на мель 23 марта. Из-за этого через канал не могут пройти несколько сотен торговых судов.

Из-за контейнеровоза в очереди на пересечение Суэцкого канала сейчас находится 321 судно. Блокировка канала привела к проблемам с поставками товаров в Финляндию. Среди застрявших в очереди оказались суда, которые импортируют в страну кофейные зерна. По данным газеты Helsingin Sanomat, Финляндия столкнется с дефицитом этой продукции, если ситуация не разрешится в самое ближайшее время.

Страна также не может экспортировать свои товары. В очереди на пересечение Суэцкого канала застряли свыше 250 контейнеров, в которых находится свинина финского производителя Atria. Продукцию должны были доставить в разные страны Азии — контейнеры расположены на 20 судах.

В администрации канала не оставляют попыток снять контейнеровоз с мели, однако пока безуспешно. Там рассчитывают осуществить маневр во время прилива, но очередная попытка освободить канал провалилась.

По предварительной оценке, каждый день простоя обходится мировой торговле в 400 миллионов долларов в час. Ura.ru напомнило, что в США оценили ущерб в 9,6 миллиарда долларов за один день. Если в ближайшее время Ever Given не получится освободить, эта цифра продолжит расти.