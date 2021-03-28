Два новых буксира направили в Суэцкий канал на место аварии с Ever Given

Контейнеровоз Ever Given, севший на мель в Суэцком канале, удалось немного сдвинуть с места, но судно по-прежнему блокирует движение для других судов. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Операцию по спасению корабля продолжаются, судно пытаются вытащить не менее 14 буксиров. Контейнеровоз все еще не дает прохода для других кораблей, которые выстроились в многокилометровую пробку. Точных сроков завершения операции никто назвать не может. К месту направили еще два новейших буксира, которые только недавно сошли с верфи и начали использоваться.

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси ранее поручил подготовить контейнеровоз к разгрузке. С него предстоит снять более 18 тысяч контейнеров. Это позволит уменьшить вес многотонного судна.

На трассе в Китае ранее образовалась огромная пробка из-за аварии с грузовиком, перевозившим контейнер Evergreen. Фура перегородила движение по автомагистрали. По совпадению той же компании принадлежит и судно, ранее севшее на мель и перекрывшее Суэцкий канал.