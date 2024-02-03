Мир 03 февраля 2024, 18:16 Россия потребовала рассмотреть удары США по Ираку и Сирии в Совбезе ООН Захарова назвала удары США по Ираку и Сирии нарушением международного права РИА «Новости»

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Россия осудила ракетные удары США по Ираку и Сирии и планирует добиться срочного рассмотрения этой ситуации на Совете Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба ведомства.

«Мы решительно осуждаем вопиющий акт американо-британской агрессии против суверенных стран. Добиваемся срочного рассмотрения ситуации по линии Совбеза ООН», — сказала Захарова.

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Дипломат расценила авиационные удары Соединенных Штатов с применением стратегических бомбардировщиков по территории Сирии и Ирака как пренебрежение нормами международного права.

Также Захарова отметила, что участие ВВС Великобритании в американских атаках не должно создавать иллюзию «международной коалиции», а британской стороне еще предстоит ответить за поддержку действий американцев.

В ночь на 3 января военные США нанесли удары по 85 целям, связанным с силами иранского Корпуса стражей Исламской революции. После этого президент США Джо Байден заявил, что войска действовали по его личному приказу.