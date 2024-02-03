Мир 03 февраля 2024, 01:47 Байден приказал начать бомбардировку Ирака и Сирии Байден заявил, что США нанесли удары по Ираку и Сирии по его приказу U.S. Department of Defense

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Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по объектам Ираке и Сирии, связанным с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сказано в письменном заявлении американского президента Джо Байдена.

«Сегодня во второй половине дня Вооруженные силы США по моему приказу нанесли удары по объектам в Сирии и Ираке, которые КСИР и связанная с ней вооруженная группировка используют для нападений на американские силы», — заявил Байден.

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Американский президент добавил, что атаки на Ирак и Сирию продолжатся. При этом Байден заверил, что США не стремятся к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее издание Politico сообщало, что Байден потребовал от Пентагона разработать военный ответ на нападения на американские базы на границе Сирии и Иордании. По замыслу властей США, ответные меры должны сдержать новые атаки, но не привести к эскалации ситуации на Ближнем Востоке. В качестве таких мер рассматривался вариант с ударом по иранским военным объектам в Ираке и Сирии.

В конце января военную базу США в Иордании атаковал беспилотник. В результате удара пострадали более 30 американских солдат, трое военнослужащих погибли.