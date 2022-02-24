Россия пообещала «жестко ответить» на санкции Евросоюза

Россия намерена принять жесткие меры в ответ на санкции Европейского союза. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел РФ.

«Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию, ошибочно полагая, что он эффективен… В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — говорится в сообщении МИД РФ.

В дипведомстве пояснили, что многочисленные сигналы Киеву со стороны Москвы не были услышаны. При этом само население Украины является для властей страны «лишь разменной монетой».

Рано утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в отношении Украины. После этого страны Запада заявили об ужесточении санкций в отношении государства. В частности, сообщалось, что Евросоюз может прекратить выдавать визы россиянам. Чехия и Латвия уже заявили, что не будут выдавать документы, а власти Польши высказывались за запрет на въезд в страну для граждан России.