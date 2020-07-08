Россия получила заявки на лекарство от коронавируса сразу от нескольких стран

Россия уже начала поставлять препарат от коронавируса «Авифавир» в Белоруссию. Теперь Минпромторг получил заявки на лекарство из Европы, Латинской Америки и Азии.

«Мы видим серьезный интерес к разработанным в России лекарственным препаратам. По антиковидному „Авифавиру“ заявки поступили из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, и Юго-Восточной Азии», — привел слова главы Минпромторга Дениса Мантурова сайт стопкоронавирус.рф.

Министр добавил, что также высокий потенциал имеет препарат «Левилимаб». Это лекарство медики используют для для терапии тяжелой формы пневмонии.

Ранее фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с группой компаний «ХимРар» начал экспорт «Авифавира». Лекарство получили Белоруссия и 35 российских регионов. Препарат от коронавируса зарегистрировали в России 29 мая. Специалисты ожидают, что в стране удастся выпускать до 300 тысяч курсов лекарства в месяц.

Всего российские врачи подтвердили 700 792 случая заражения коронавирусом. Вылечить от COVID-19 удалось уже 472 511 пациентов. Скончались после инфицирования 10 677 человек.

По состоянию на 8 июля в Московской области проведено 1 139 658 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) проводятся на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области», на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также здоровые лица обследуются на базе негосударственных лабораторий.