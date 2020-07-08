Более 50 тысяч человек заразились коронавирусом на Украине

Отмечается, что за последние сутки на Украине 807 человек заболели COVID-19. Таким образом, за все время пандемии в стране количество пациентов достигло 50 414, написал RT.

За прошедший день летальный исход от коронавируса зарегистрирован 23 раза. Выздоровели 926 человек.