Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрировали в ОАЭ

Один человек в Объединенных Арабских Эмиратах заразился новым коронавирусом. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

«Первый случай заболевания коронавирусом зарегистрирован в ОАЭ», — сообщило эмиратское информационное агентство WAM со ссылкой на Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ.

Сейчас он находится под наблюдением медиков. Больше никакой информации о заболевшем нет.

Первый случай пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, произошел в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. В начале января мужчина умер. Вирус распространился в Китае и за его пределами. По последней информации, от инфекции умерло 132 человека, еще 5974 заболели.

Сейчас многие китайские города закрыты на карантин. Власти строят клиники для заболевших. Новую больницу в Ухане должны сдать до 2 февраля. Туда перевезут всех больных, заразившихся коронавирусом. Россия рекомендует соотечественникам пока отказаться от поездок в Китай. Сейчас там находятся 5,6 тысячи российских туристов. Они должны вернуться на родину до 4 февраля.