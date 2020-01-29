Коронавирус обошел атипичную пневмонию по числу заболевших в Китае

Сейчас число зараженных 2019-nCoV достигло 5999 человек. Еще 9239 заболевших ждут результатов анализов. Уже умерли 132 зараженных. Вылечиться от недуга удалось 104 инфицированным.

Эпидемия атипичной пневмонии напугала планету в 2002–2003 годах. Тяжелый острый респираторный синдром, или SARS, впервые зарегистрировали в ноябре 2002 года. Это тоже произошло в Китае, в провинции Гуандун. За все время пандемии в 30 странах заболели почти 8,5 тысячи человек. Погибли более 900 зараженных, напомнило РИА «Новости». На территории материкового Китая тогда зарегистрировали 5327 случаев заражения, погибли 349 человек.

Нынешний коронавирус отправился по миру из китайской провинции Ухань. Известно что вирус передается воздушно-капельным путем. Для заражения достаточно находиться за метр-два от инфицированного. Кроме того, болезнь может быть передана через прикосновения — например, если грязными руками потереть глаза.

Симптомами болезни может быть сухой кашель, слабость, температура, затрудненное дыхание. Инкубационный период болезни — 14 дней, и уже в течение этого времени возможна передача вируса.

В России случаев коронавируса пока не зафиксировали. Однако в Минздраве предупредили, что 2019-nCoV может прийти и в нашу страну. Есть ряд факторов, которые позволяют считать высоким риск появления этого вируса в России, заявил эксперт Минздрава Владимир Чуланов. Он предупредил, что новые случаи заболевания стали фиксировать в китайских провинциях, которые находятся вблизи российских границ.