Мир 19 марта 2024, 13:11 Россия показала готовность к переговорам с Украиной — Вагенкнехт Депутат Вагенкнехт призвала Украину согласиться на мирные переговоры с Россией IMAGO/Chris Emil Janssen/globallookpress

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Германии не следовало исключать разрешение украинского конфликта дипломатическим путем. Россия показала, что готова к переговорам, и Украина должна пойти на этот шаг, заявила в эфире канала Welt депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

«Думаю, что Россия за последние несколько лет в определенной мере показала, что существует возможность переговоров. <…> Все это непросто, но постоянная поставка оружия не даст закончить конфликт», — сказала она.

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Сара Вагенкнехт напомнила о контактах России с Украиной в Стамбуле, заключении зерновой сделки и регулярном обмене военнопленными. Некоторые страны, по ее словам, осознали бесперспективность продолжения боевых действий и остановили военную помощь, в отличие от Германии. Политика возмутило, что правительство ФРГ исключило возможность переговоров.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии и «Альтернативы для Германии» возрос благодаря отказу канцлера Олафа Шольца отправить ракеты Taurus на Украину. Настоявший на обратном блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» лишился одобрения 1,5% избирателей.