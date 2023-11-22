22 ноября 2023, 08:32
Россия поддержала соглашение о четырехдневном перемирии в секторе Газа
Спикер МИД Захарова: РФ приветствует соглашение о 4-дневной гумпаузе в Газе
С обострения палестино-израильского конфликта Россия настаивала на прекращении огня и объявлении гуманитарных пауз в секторе Газа. Представитель МИД Мария Захарова поддержала заключение соглашения между Израилем и движением ХАМАС, сообщил ТАСС.
«В Москве приветствуют достижение соглашения между Израилем и ХАМАС о четырехдневной гуманитарной паузе. Именно к этому Россия призывала с начала эскалации конфликта», — сказала она.
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Мария Захарова от имени внешнеполитического ведомства приветствовала участие Катара в переговорах. Она заявила, что он отстаивал стремление мирового сообщества к деэскалации.
Израиль и палестинское движение ХАМАС договорились устроить четырехдневную гуманитарную паузу с возможностью продления, объявил в своем X (бывшем Twitter) МИД Катара. О перемирии объявят в течение суток.
За прекращение огня выступили страны БРИКС. Президент России Владимир Путин заявил, что гуманитарные паузы нужны для освобождения заложников и эвакуации мирных жителей.
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