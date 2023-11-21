Мир 21 ноября 2023, 19:08 Страны БРИКС выступили за немедленное гуманитарное перемирие в секторе Газа Лидеры стран БРИКС призвали к долгосрочному гумперемирию на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Лидеры стран БРИКС выпустили коммюнике после внеочередного онлайн-саммита объединения по Ближнему Востоку. В нем заявили, что ближневосточный конфликт можно решить мирным путем, призвав к немедленному и долгосрочному гуманитарному перемирию в секторе Газа.

В ходе саммита лидеры стран БРИКС обсудили акты насилия в отношении мирных граждан Израиля и Палестины, в частности, речь шла о военных преступлениях. Также они выступили против принудительной депортации палестинцев.

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Глубокую обеспокоенность в БРИКС вызвала тяжелая гуманитарная ситуация на «оккупированной палестинской территории». Поэтому необходимо немедленное гуманитарное перемирие на Ближнем Востоке, отметили в документе.

Организация указала на необходимость защищать гражданских лиц в соответствии с международным законодательством. Также прозвучало предложение немедленно освободить заложников без всяких условий и провести независимое расследование по международным стандартам.

В БРИКС признали важную роль ОИС и ЛАГ в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Лидеры стран указали на необходимость соблюдать гуманитарное право на территории Палестины.

Президент России Владимир Путин на внеочередном саммите БРИКС также выразил глубочайшую обеспокоенность в связи с непростой гуманитарной обстановкой в секторе Газа.