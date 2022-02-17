Россия передала в ООН материалы о военных преступления Украины в Донбассе

Материалы о ведении запрещенных методов войны украинскими военными в Донбассе постоянное представительство России распространило среди членов Совета Безопасности ООН. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заместителя министра иностранных дел России Сергея Вершинина.

Он уточнил, что материалы, о которых идет речь, собраны сотрудниками Следственного Комитета и журналистами RT.

«Прошу посмотреть эти материалы и попрошу быть готовым, что вы увидите ужасное», — заявил Вершинин, обращаясь к участниками заседания Совета Безопасности.

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик подтвердил, что члены Совета Безопасности организации получили присланные материалы.

«У нас нет возможности проверить эти документы», — привел слова представителя генсека ТАСС.

Дюжаррик добавил, что глава ООН Антониу Гутерриш считает, что деэскалации конфликта можно избежать путем дипломатических усилий.

Следственный Комитет России на этой неделе объявил о заведении уголовных дел после обнаружения пяти массовых захоронений недалеко от поселков на территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Следователи установили личности 295 мирных жителей, погибших в ходе военных действий в 2014 году.

В достоверности информации российских криминалистов усомнилась пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она заявила, что подобные заявления могут стать новым предлогом для «вторжения» России на Украину. Псаки отметила, что такими факторами Белый дом считает сообщения о провокациях на территории Донбасса и ложные сообщения государственных СМИ.

Россия неоднократно опровергала наличие планов о «нападении» на Украину. Российские военные отмечали, что нагнетанием ситуации занимается исключительно Запад, который продолжает поставлять оружие на Украину, а также намерен увеличить военное присутствие у российских границ.

В официальном ответе МИД России на предложения США по гарантиям безопасности сказано, что для начала деэскалации ситуации вокруг Украины власти страны должны приступить к реализации взятых на себя Минских соглашений.