Псаки допустила, что информация о массовых захоронениях в Донбассе ложная

В США усомнились достоверности сведений о массовых захоронениях мирных жителей Донбасса. В Белом доме в очередной раз намекнули, что подобная информация может стать предлогом для российского «вторжения» на Украину.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки выступила с подобным заявлением на брифинге 16 февраля. Его транслировали в Twitter.

«Мы находимся в моменте, когда, как мы считаем, нападение возможно в любой момент», — подчеркнула Псаки.

Она заметила, что перед атакой возможно появление «сфабрикованного предлога», которым и воспользуется Россия. «Утверждения о провокациях в Донбассе и ложные сообщения государственных СМИ» пресс-секретарь причислила к подобным вещам.

Обнаружение массовых захоронений мирных жителей в Донбассе стало поводом для возбуждения уголовного дела, сообщили в пресс-службе СК РФ. Следователям предстоит установить все обстоятельства жестокого обращения с гражданским населением и применения в вооруженном конфликте запрещенных методов.

С августа по октябрь 2021 года на территории Донбасса нашли пять стихийных массовых захоронений. Они располагались в поселке Славяносербск, в районе Первомайска, поселке Видное-1 недалеко от Луганска и на окраине села Верхнешевыревка Краснодонского района.

Эксгумировали около 295 гражданских, которые погибли в 2014 году в ходе «неизбирательных обстрелов» со стороны Украины. Среди останков есть женские тела.