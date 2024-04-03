Мир 03 апреля 2024, 09:26 Россия передала Совбезу ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по иранскому консульству Россия направила СБ ООН проект с осуждением атаки Израиля по консульству Ирана Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

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Россия отправила Совбезу ООН проект заявления, в котором осуждается израильский обстрел консульства Ирана в сирийской столице. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что документ покажет истинные намерения западных стран и продемонстрирует, как именно они относятся к ситуации на Ближнем Востоке.

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«Посмотрим, как пойдет работа над этим документом», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что проект заявления для прессы российская сторона составляла по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.

Ранее ЦАХАЛ выпустил ракету по Дамаску, в результате чего пострадало иранское дипведомство. В ответ на это Иран сообщил, что защитит свои права, и пообещал наказать израильское руководство.

Посольство России предупредило, что обстрел консульства может спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломатов, Израиль грубо нарушил всех основы международного права.