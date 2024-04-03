03 апреля 2024, 09:26
Россия передала Совбезу ООН проект заявления об ударе ЦАХАЛ по иранскому консульству
Россия направила СБ ООН проект с осуждением атаки Израиля по консульству Ирана
Россия отправила Совбезу ООН проект заявления, в котором осуждается израильский обстрел консульства Ирана в сирийской столице. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.
Он отметил, что документ покажет истинные намерения западных стран и продемонстрирует, как именно они относятся к ситуации на Ближнем Востоке.
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«Посмотрим, как пойдет работа над этим документом», — подчеркнул дипломат.
Полянский добавил, что проект заявления для прессы российская сторона составляла по договоренности с иранскими и сирийскими коллегами.
Ранее ЦАХАЛ выпустил ракету по Дамаску, в результате чего пострадало иранское дипведомство. В ответ на это Иран сообщил, что защитит свои права, и пообещал наказать израильское руководство.
Посольство России предупредило, что обстрел консульства может спровоцировать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По словам дипломатов, Израиль грубо нарушил всех основы международного права.
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