Мир 02 апреля 2024, 09:10 Иран пообещал наказать Израиль за удар по посольству в Дамаске МИД Ирана указал на право страны ответить на атаку Израиля по Дамаску Hummam Sheikh Ali/XinHua / Global Look Press

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Иран имеет право ответить Израилю на обстрел консульства республики в столице Сирии. Об этом заявил представитель иранского МИД Насер Канани, сообщила пресс-служба дипведомства.

Дипломат осудил ракетную атаку ЦАХАЛ по Дамаску и пообещал наказать Израиль за удар по консульству.

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«Иран, защищая свои права на принятие ответных мер, решит о способе реакции и наказании агрессора», — процитировали Канани в пресс-службе.

Представитель МИД отметил, что иранская сторона проводит проверку в связи с обстрелом. Дипломат также обратился к международному сообществу и призвал его «принять необходимые меры».

По данным агентства Reuters, в результате обстрела погиб генерал Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Захеди. В ООН высокопоставленного военного подозревали в участии в ядерной программе Ирана.

Иранский МИД вызвал сотрудника швейцарского посольства и потребовал привлечь США к ответственности за удар по диппредставительству в Дамаске. Позже телеканал NBC сообщил, что Белый дом не располагал информацией о готовящемся обстреле сирийской столицы.