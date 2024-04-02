Мир 02 апреля 2024, 12:53 Израиль предупредили о непредсказуемых последствиях удара по консульству Ирана Посольство РФ: удар Израиля по консульству Ирана может спровоцировать эскалацию Ammar Safarjalani/XinHua / Global Look Press

Читать 360tv в

Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предупредило посольство России в Иране.

В заявлении говорится, что сотрудники дипведомства были «глубоко потрясены и возмущены» атакой.

Реклама

«Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями», — отметили в посольстве.

Его сотрудники выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Израильская армия выпустила ракету по посольству Ирана в Дамаске 1 апреля. Среди жертв — иранский генерал из черного списка ООН, подозреваемый в участии в ядерной программе, Мохаммад Захеди. Иран проводит проверку по факту атаки и планирует ответить на агрессию.