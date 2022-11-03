Россия передала послу Британии доказательства причастности страны к атаке на Черноморский флот | 360°

Мир 03 ноября 2022, 21:41 Россия передала послу Британии доказательства причастности страны к атаке на Черноморский флот Sky News: Россия передала Британии данные о причастности страны к атаке в Севастополе РИА "Новости"

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Россия передала послу Великобритании Деборе Броннерт доказательства причастности страны к атаке на Черноморский флот в Севастополе. Об этом заявил российский посол в Британии Андрей Келин в эфире канала Sky News.

«Свидетельства участия британских специальных сил в подготовке акций против флота в Севастополе были переданы британскому послу сегодня утром, а также британскому военному атташе», — отметил он.

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По его словам, у России имеются подробные факты, которые были переданы послу. Он заверил, что доказательства будут обнародованы в скором времени. Келин подчеркнул, что такая информация должна послужить предупреждением, что Британия «глубоко вовлечена в конфликт». Ситуация, по мнению российского посла, ситуация становится все более опасной.

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Сегодня Броннерт вызвали в МИД России, где ей объявили протест из-за участия лондонских специалистов в подготовке украинскими боевиками в диверсии на Черноморском флоте в Севастополе. В российском диппредставительстве отметили, что подготовка британскими инструкторами военных моряков-водолазов с Украины проводится в городе Очаков в Николаевской области.

Беспилотники атаковали корабли в Черном море, нападение которых отбила система противовоздушной обороны (ПВО). После случившегося Минобороны России заявило, что страна приостанавливает свое участие в зерновой сделке, рассказало РИА ФАН. Спустя несколько дней киевские власти дали письменные гарантии безопасности гуманитарного коридора, после чего Россия возобновила действие соглашения.