Британия обучала в Очакове украинских боевиков для проведения теракта в Севастополе | 360°

Мир 03 ноября 2022, 15:38 Британия обучала в Очакове украинских боевиков для проведения теракта в Севастополе МИД РФ: Британия обучала в Очакове украинских диверсантов для терактов в Севастополе

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Представители Великобритании обучают в Очакове Николаевской области подводных диверсантов Украины для терактов в акваториях Черного и Азовского морей. Об этом в четверг сообщили в МИД России.

В ведомстве отметили, что еще в сентябре 2020 года Британия и Украина договорились расширить программу подготовки лондонскими инструкторами украинских военных моряков-водолазов. В конце этого же года стороны начали реализовывать план под названием «Инициатива по морской подготовке ВМСУ», в который включены курсы подготовки боевых пловцов.

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По данным МИД, британо-украинское военно-морское сотрудничество ведется на базе в городе Очакове Николаевской области. Там готовят подводных украинских диверсантов для действий в акваториях Черного и Азовского морей.

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«В Одессе на базе школы военных водолазов (входит в состав 198 учебного центра ВМСУ, в/ч A3163, г. Николаев) проходит обучение специалистов по курсу «водолаз специального назначения» с отработкой навыков глубоководного подрывного дела», — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что в Черном море рядом с Одессаой, Николаевом и Очаковом при участии британских специалистов украинские моряки провели водолазные спуски, «в том числе осуществлен учебный подрыв объекта».

Сегодня российское ведомство вызвало посла Великобритании Дебору Броннерт из-за возможной причастности лондонских специалистов к теракту в Севастополе. Дипломат пробыла в дипведомстве больше получаса.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у страны появились доказательства причастности Британии к атаке украинских боевиков на корабли в Севастопольской бухте. Она отметила, что послу передадут эти материалы, а впоследствии их обнародуют.