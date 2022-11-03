Посол Великобритании пробыл в МИД России больше получаса | 360°

03 ноября 2022, 12:29
Посол Великобритании пробыл в МИД России больше получаса
ТАСС: посол Великобритании Дебора Броннерт ушла из МИД России и отказалась от комментариев
МИД России вызвал посла Великобритании Дебору Броннерт из-за возможной причастности британских специалистов к атаке на Черноморский флот. Она пробыла в дипведомстве больше получаса, сообщил ТАСС.
Дипломат приехала в МИД России днем 3 ноября. У входа столпились журналисты, порядка 20 человек. Дебора Броннерт пробыла в здании больше 30 минут, а потом вышла и, не став отвечать на вопросы, уехала на автомобиле.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду заявила, что появились доказательства причастности Великобритании к атаке Вооруженных сил Украины на корабли в Севастопольской бухте 29 октября.
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Она предупредила, что посла вызовут в министерство, передадут эти материалы, а в будущем обнародуют их. По ее словам, британские власти скомпрометировали себя.
Беспилотники атаковали корабли Черноморского флота. Нападение отбила система противовоздушной обороны. После этого Россия приостановила участие в зерновой сделке, сообщило РИА ФАН. Украина дала письменные гарантии безопасности, и действие соглашения возобновили.
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