Мир 25 марта 2023, 22:10 Российских дипломатов в Берлине заподозрили в шпионаже — СМИ Focus: МИД Германии может выслать 30 российских дипломатов из-за подозрения в шпионаже РИА «Новости»

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Более 30 аккредитованных в Берлине российских дипломатов заподозрили в шпионаже. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует объявить их персонами нон грата и выслать из страны. Об этом сообщило издание Focus со ссылкой на источники в немецком министерстве.

«Подозреваемые дипломаты используют свой дипломатический иммунитет для незаконной вербовки немецких политических, деловых, научных и военных информаторов для агентурных, диверсионных или дезинформационных операций», — сообщили источники издания.

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Детали плана и сроки высылки дипломатов пока не известны, однако в МИД отметили, что это может случиться «не сейчас». По словам собеседника издания, власти Германии осознают, что такой шаг не останется без последствий. В ФРГ ожидают, что Кремль в ответ вышлет из России еще больше немецких дипломатов. Собеседник издания отметил, что отношения России и Германии обострились на фоне конфликта на Украине.