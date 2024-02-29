29 февраля 2024, 13:59
Путин пообещал трагичные последствия для западных интервентов
Путин: последствия для возможных интервентов НАТО будут трагичными
Если западные интервенты появятся на территории Украины, то последствия для них будут трагичными. Об этом в ходе послания Федеральному собранию сказал президент России Владимир Путин.
«На Западе начали говорить о возможности отправки натовских контингентов на Украину. Но мы помним о судьбе тех, кто направлял на территории нашей страны свои контингенты. Теперь для возможных интервентов последствия будут гораздо более трагичны», — отметил он.
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Глава государства добавил, что слышал информацию от некоторых западных политиков о якобы намерениях России совершить нападение на Европу.
«Бред. Западные страны сами спровоцировали нападение на Украину и до сих продолжают лгать», — добавил Путин.
Также президент напоминал о желании стран Запада нанести стратегическое поражение России, хотя сами они говорят о необходимости достижения стратегической стабильности.
Россия
Владимир Путин
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