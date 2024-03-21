Мир 21 марта 2024, 23:52 Западу посоветовали не проверять Россию на готовность к ответу Грушко: Россия не советует проверять ее готовность к жесткому ответу РИА «Новости»

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Западным странам не стоит испытывать Россию на прочность. Об этом в интервью сайту kp.ru заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона об отправке европейских войск на Украину.

«Никому не советовали бы <…> „прощупывать почву“ и опытным путем проверять готовность нашей страны к адекватному и жесткому ответу», — заявил дипломат.

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В Кремле наблюдают последовательность президента Франции Эммануэля Макрона в стремлении направить войска на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он усомнился в том, что произошла некая двусмысленность в переводе слов Макрона.

По данным директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция уже готовит контингент для отправки на Украину и для начала направит туда около двух тысяч военнослужащих. Правда, во французском Минобороны эту информацию категорически опровергли, назвав «частью массовой дезинформации».