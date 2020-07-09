Эрмитаж ввел новые правила из-за коронавируса

Для того, чтобы избежать скопления людей, потоки посетителей будут направлять. Посещение музея обязательно в маске. На данный момент внутрь пускают только журналистов. Эрмитаж не принимал гостей три с половиной месяца. За время пандемии в музее успели провести генеральную уборку: помыли 1945 окон, 117 лестниц и 1050 комнат.

Алексей Богданов, заместитель генерального директора Эрмитажа, рассказал, что изменилось в правилах посещения музея.

«Мы впервые делаем посещение по времени, по сеансам. Мы очень ограничиваем количество людей. Если у нас раньше до семи тысяч человек могло находиться одновременно в залах, то сейчас будет находиться 200 человек. Это принципиально другое число», — поделился он.

Каждому посетителю на прогулку дается два часа, экскурсоводов заменит аудиогид.

К жилищу котов Эрмитажа пройти будет нельзя, но сотрудники заявили, что с ними все хорошо.