Власть 23 марта 2023, 01:45 МИД назвал переговоры по ДСНВ бессмысленными Замглавы МИД Рябков назвал переговоры по ДСНВ лишенным политического смысла РИА «Новости»

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Россия не видит смысла возобновлять переговоры по стратегическим наступательным вооружениям в рамках ДСНВ. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на сессии дискуссионного клуба «Валдай». Его слова привело издание Lenta.ru.

«Это полностью лишено и политического смысла, и практической цели в этом не может быть. <…> Говоря об этом с правовой точки зрения, договор приостановлен нами целиком, без каких бы то ни было изъятий», — сказал Рябков.

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При этом дипломат все же назвал условие возвращения к обсуждению содержательной стороны договора. По его словам, это может произойти только после того, как США перестанут придерживаться враждебного курса в отношении нашей страны. Заместитель министра подчеркнул, что этот вопрос не ограничивается только темой конфликта на Украине, так как Соединенные Штаты враждебно настроены против России во всех сферах.

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На этой же встрече Рябков заявил, что вероятность ядерного конфликта сейчас намного выше, чем за последние десятилетия.