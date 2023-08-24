24 августа 2023, 10:57
Суд продлил срок задержания обвиняемого в шпионаже Гершковича на три месяца
ТАСС: московский суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Гершковича
Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил на три месяца срок ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности некоторых используемых в деле материалов.
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«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки», — отметило издание.
Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Подсудимый обвинялся в шпионаже и сборе составляющих гостайну сведений, касающихся «деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».
Ранее журналиста американского издания посетила посол США в Москве Линн Трейси. Она подтвердила, что получила консульский доступ в СИЗО «Лефортово» для общения с Гершковичем.
Суд
Задержание Эвана Гершковича
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