Происшествия 24 августа 2023, 10:57 Суд продлил срок задержания обвиняемого в шпионаже Гершковича на три месяца ТАСС: московский суд продлил арест журналиста The Wall Street Journal Гершковича Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил на три месяца срок ареста корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание прошло в закрытом режиме из-за секретности некоторых используемых в деле материалов.

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«Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы от 23 мая 2023 года срок содержания под стражей в отношении Гершковича Эвана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ, продлен на три месяца и одни сутки», — отметило издание.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича 30 марта в Екатеринбурге. Подсудимый обвинялся в шпионаже и сборе составляющих гостайну сведений, касающихся «деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

Ранее журналиста американского издания посетила посол США в Москве Линн Трейси. Она подтвердила, что получила консульский доступ в СИЗО «Лефортово» для общения с Гершковичем.