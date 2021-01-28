Россия оказалась рядом с Габоном в рейтинге восприятия коррупции

Россия набрала 30 баллов из 100 возможных. Это довольно низкий показатель. По мнению Transparency International, в России системная борьба с коррупцией подменяется точечными изменениями в законах и единичными уголовными делами.

В 2019 году наша страна занимала 137-е место. Но эксперты отмечают, что сейчас значения поменялись в основном из-за изменения индекса для других стран, а также из-за включения или исключения некоторых стран из исследования.

Организация считает, что для улучшения показателей в рейтинге Россия должна обеспечить независимость правосудия, а также равный доступ кандидатов к выборам. При этом необходимо защищать борцов с коррупцией и усиливать международную кооперацию в сфере противодействия отмыванию денег.

Лидеры рейтинга — Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария. США получили 67 баллов и заняли 27-е место. Transparency International считает, что причина таких показателей кроется в злоупотреблении служебным положением на самом высоком уровне. Самый низкий индекс оказался у Южного Судана и Сомали — по 12 баллов.

В рамках исследования каждой стране присуждаются баллы на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями по всему миру.