«Человек, который семь раз был на Украине, знает наши проблемы. Байден не будет просто говорить о помощи Украине, а будет реально действовать», — заявил он.

Политика Байдена будет усилена, считает Ковтун. Свое мнение он подкрепил заявлением Госдепа о возвращении Виктории Нуланд, Энтони Блинкен и других чиновников.

Кроме того, политолог перечислил конкретные ожидания Украины от американского лидера. Например, необходимо пересмотреть программы Международного валютного фонда (МВФ).

«Правительство перешло на ручное ограничение цен на газ, поэтому не будет непонятных чиновников МВФ. Туда придут нормальные люди, которых назначит главный акционер МВФ. Они будут выполнять его волю, в том числе в отношении Украины», — отметил эксперт.

Украине также предстоит сделать много «домашней работы», добавил Ковтун. Под этим он подразумевает необходимость побороть коррупцию и разработать новые национальные проекты.

Ранее украинский политолог Николай Михальченко заявил, что России нужно ждать своего конца, поскольку неестественное государство не может существовать, когда весь мир против него. Также он спрогнозировал аннексию РФ Китаем.